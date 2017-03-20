Экологическая конференция «Заповедные места Псковской области» пройдет 28 марта

17:30, 20 марта 2017, ПАИ

28 марта в 11:00 на базе Бежаницкой центральной районной библиотеки (посёлок Бежаницы, улица Смольная, 17) пройдет региональная научно-практическая экологическая конференция «Заповедные места Псковской области: библиотеки в формировании экологической культуры». Об этом псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной библиотеки.

В работе конференции примут участие представители Управления Росприроднадзора по Псковской области, природного заповедника «Полистовский», Псковского государственного университета, Бежаницкого историко-культурного центра Философовых, ведущие специалисты Псковской областной универсальной научной библиотеки, областной библиотеки для детей и юношества имени В. А. Каверина, руководители и специалисты муниципальных библиотек региона.

На конференции предполагается рассмотреть вопросы воспитания экологической культуры населения, акцентировать внимание участников на особо охраняемых природных территориях Псковской области, в том числе заповедника «Полистовский», и «Красной книге Псковской области» как неотъемлемой части экологической культуры региона. Также будут представлены эффективные практики муниципальных библиотек региона по экологическому просвещению населения и продемонстрирована роль фольклора и современной литературы в формировании экологической культуры молодежи.

Контактный телефон 8 (8112) 72-84-02; e-mail: kmc@pskovlib.ru (заведующая отделом координации деятельности библиотек области Екатерина Алексеева).