ФАС предложила запретить возврат просроченной продукции

17:13, 20 марта 2017, ПАИ

Начальник управления социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы Тимофей Нижегородцев считает, что необходимо запретить ретейлерам возвращать поставщикам просроченную продукцию. Об этом он заявил на заседании экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе, пишет РБК.

«Невозможно допускать практику, при которой поставщик поставляет товар, срок годности заканчивается, а потом поставщик же обязан выкупить за полную стоимость уже поставленный товар, — пояснил Нижегородцев. - С истекшим сроком годности товар возвращать нельзя».

По словам Тимофея Нижегородцева, если дата хранения товара не просрочена, торговые сети смогут возвращать его поставщикам, но стоимость продукции при этом должна быть пересчитана в зависимости от истечения срока годности. Соответствующие поправки ФАС предлагает внести в законодательство.