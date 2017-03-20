Девять гримерок с новой мебелью и оборудованием появятся в Великолукском драмтеатре после реконструкции

16:53, 20 марта 2017, ПАИ

Девять гримерок с новой мебелью и оборудованием появятся в Великолукском драматическом театре после реконструкции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Директор культурного учреждения Валентина Зандер отметила, что сейчас в здании идет подготовка для установки светового и звукового оборудования, продолжается монтаж вентиляции, в зрительном зале началось восстановление балкона и лож.

Напомним, что открытие обновленного драматического театра планируется уже к осени этого года. Сейчас творческий коллектив театра готовится к своему профессиональному празднику – Международному дню театра, когда великолучан ждет премьера спектакля по пьесе А. Н. Островского «Волки и овцы». Новая постановка будет представлена на сцене Дома культуры им. Ленина 27, 28 и 29 марта в 18:30.