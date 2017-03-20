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Общество

Состояние богатейшего россиянина оценивается в 18,4 млрд долларов

Богатейшим россиянином второй год подряд стал совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон, его состояние оценивается в 18,4 млрд долларов (плюс 4 млрд за год). В глобальном списке бизнесмен занял 46-е место. Такие данные приводит журнал Forbes в своём ежегодном рейтинге мировых миллиардеров. 

На втором месте после Михельсона расположился председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием в 17,5 млрд долларов. За год он заработал 6,6 млрд. Тройку богатейших россиян замкнул совладелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Его капитал оценивается в 16,1 млрд (плюс 6,8 млрд).

В десятку вошли владелец Volga Group Геннадий Тимченко (16 млрд), основатель USM Holdings Алишер Усманов (15,2 млрд), президент «Лукойла» Вагит Алекперов (14,5), совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман (14,4), глава «Интерроса» Владимир Потанин (14,3), основной акционер угольной компании СУЭК Андрей Мельниченко (13,2) и председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг (12,4).

В глобальный рейтинг 2017 года входят 96 россиян. Это на 12 больше, чем в прошлом году.

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