В России появился новый вирус, атакующий банкоматы

17:03, 20 марта 2017, ПАИ

В России появился новый вирус, атакующий банкоматы, пишет газета «Коммерсант».

О новом бесконтактном способе хищения денежных средств из банкоматов сообщил 17 марта замначальника ГУБЗИ Центробанка Артем Сычев. «Мы всегда, когда говорили о скимминге, отмечали, что злоумышленник должен поставить что-то на банкомат, теперь новая технология появилась», — отметил он и сообщил, что информация о проблеме и возможности противодействия ей доведена до участников рынка.

Особенность новой технологии в том, что вирус проникает в банкомат без какого-либо физического контакта. Кроме того, выявить и устранить проблему сложно. Целью вируса являются не средства клиентов, а деньги в банкомате, который настраивается на выдачу всех самых крупных купюр любому, набравшему определенный код.

По словам собеседников газеты, в России такой вирус замечен впервые, но в мире подобные случаи уже фиксировались. Эксперты отметили, что хищение средств этим способом под силу лишь профессиональным преступникам, поскольку для этого необходимы достаточно серьезные технологии.