С 1 апреля на псковских реках и озерах запретят движение на моторных плавательных средствах

17:21, 20 марта 2017, ПАИ

С 1 апреля по 15 июня (включительно) на водоемах Псковской области будет запрещено движение на моторных плавательных средствах всех типов. Соответствующий приказ издал Государственный комитет по природопользованию и охране окружающей среды.

Запрет будет введен для исключения факторов беспокойства рыб в период проведения мероприятий по охране весенне-нерестующих рыб на водоемах Псковской области.

Исключение планируется сделать для плавательных средств специально уполномоченных контрольно-надзорных, спасательных, пограничных служб, Северо-Западного таможенного управления, полиции, отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны Псковской области. Также под запрет не попадают научно-исследовательские и рыбопромысловые организации при осуществлении разрешенной деятельности по добыче (вылову) водных биоресурсов, организации, имеющие лицензии на перевозку внутренним водным транспортом пассажиров, постоянно проживающих на островах Псковского озера. Смогут появляться на водоёмах и плавательные средства детско-юношеских спортивных школ, обеспечивающих безопасность при проведении соревнований и тренировок, моторные плавсредства обеспечения международных соревнований по парусному спорту «Псковская парусная регата», несущих на своих бортах символику состязаний (с 10 по 15 июня), а также суда ремонтных бригад при ликвидации аварий и ЧС и специализированных организаций, занимающихся тушением лесных пожаров.