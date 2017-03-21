Обезьяна и апокалипсис

13:04, 21 марта 2017, ПАИ

Голливуд по-прежнему находится в состоянии кризиса. По крайней мере, такой вывод можно сделать из того, что новых идей для массового кино появляется все меньше и меньше. Режиссерам и студийным продюсерам ничего больше не остается, как продолжать активную эксплуатацию всеми известных образов и старых кино-франшиз. Пришло время вспомнить и про Кинг-Конга. Благо, последняя экранизация опасных приключений на Острове черепа, которую снял небезызвестный режиссер Питер Джексон («Властелин колец», «Хоббит»), датируется 2005-м годом.

За перезапуск франшизы об огромной горилле взялся Джордан Вот-Робертс, снявший до этого несколько сериалов и всего одну полнометражную картину «Короли лета». Его версия носит незамысловатое название «Конг: Остров черепа».

Во вселенной этого огромного монстра существует всего два вида Конга: тот, который влюбляется в очаровательную девушку и позже его расстреливают с воздуха, когда он карабкается на Эмпайр-стейт-билдинг, и Кинг-Конг, который живет на острове и сражается с многочисленными фантастическими тварями, населяющими его. Фильм Джордана Вот-Робертса относится именно ко второму варианту и является приквелом к событиям классического Конга.

Действия разворачиваются в 1973 году. Только что бесславно завершилась война во Вьетнаме. Бравые американские военные с нетерпением ждут возвращения домой. Все, кроме командира вертолетной эскадрильи «Грифоны» подполковника Престона Паккарда (Сэмюэл Л. Джексон). Потерявший с окончанием войны смысл жизни, Паккард с радостью хватается за новое задание: осуществлять прикрытие научной экспедиции на таинственный остров в Тихом океане. Ее инициатор - Билл Ранда (Джон Гудман), одержимый теорией «полой Земли». А вместе с делегацией военных и ученых на остров летит и журналистка-фотограф Мейсон Уивер в исполнении оскароносной Бри Ларсон.

На острове пришельцев неласково встречает его «хозяин» - Конг. Боевые вертолеты оказываются беспомощны в сражении с гигантской обезьяной. После разгрома экспедиции, военные вперемешку с учеными оказываются разбросаны по разным частям острова. Вот тут и начинаются дальнейшие их приключения.

Собственно, весь фильм зритель наблюдает как отдельные группки людей бегают по кишащему монстрами острову с целью собраться вместе и покинуть этот ад. По пути режиссер подкрепляет фильм кусками экшена с пожиранием американских солдат и членов экспедиции, а также боями Кинг-Конга с огромными тварями.

Ожидать чего-то феноменального от фильма не стоит. Это кино из разряда B-Movie, где просто нужно отключить мозг и наслаждаться только красивой картинкой. Если говорить о сценарии, то он крайне слабый, но держит планку для фильмов такого уровня. Актерам тут совершенно нечего делать. Они бегают, молчаливо смотрят вдаль, произносят сухие диалоги и пафосные фразы. А сцена битвы Конга с нежелательными гостями вызывает ассоциации с пародийным эпизодом американского мультсериала «Симпсоны», где солдаты США точно так же нелепо умирают, будучи затоптанными, раздавленным и съеденными Гомером в образе огромной ленивой обезьяны.

Сюжетная линия полковника Престона Пакарда довольно предсказуема. После того, как Конг уничтожает его эскадрилью, он мечтает о мести. В итоге, члены экспедиции делятся на два лагеря: девушка-фотограф Мейсон Уивер и бывший капитан спецназа Джеймс Конрад (Том Хиддлстон) становятся друзьями гориллы, а Паккард с дюжиной солдат мечтает убить хозяина Острова черепа и отомстить за смерть своих сослуживцев. Но, как и должно было случиться в таком фильме, месть не удается.

Безусловно, нельзя обойтись без упоминания о спецэффектах фильма, которые, кстати, рисовала команда студии ILM (Industrial Light & Magic), работавшая над визуальными эффектами к самым известным фильмам планеты, в том числе и к «Звездным войнам». Они выглядят практически идеально. Немного видоизмененный Конг, фантастические трехногие «черепозавры», огромные муравьи и птеродактили, а также пейзажи острова сделаны на высочайшем уровне. Но, к сожалению, это единственный плюс этого фильма.

Режиссер Джордан Вот-Робертс видимо является ярым фанатом фильмов про войну во Вьетнаме. Только этим можно объяснить многочисленные отсылки к культовым фильмам «Взвод», «Рембо-2» и «Апокалипсис сегодня». А еще фильм просто напичкан музыкой из этих картин.

В итоге мы получили еще одну картину о Кинг-Конге, с блистательным актерским составом, которому в фильме совершенно нечего делать, с потрясающими визуальными эффектами и отличной музыкой, красивыми пейзажами и экшен-сценами, но, к сожалению, с ужасным сюжетом и слабым сценарием. Невкусная конфета за 200 миллионов долларов в красивой обертке, которая рассчитана на людей, выросших на компьютерных играх.

Этот фильм отлично подойдет для просмотра (желательно в IMAX) в конце тяжелой рабочей недели, но не более того. Жутко пресное, но визуально красивое кино даст вам возможность отключить мозг и посмотреть на то, как большая волосатая обезьяна вырывает внутренности у огромного двуногого монстра.

Кстати, студия Legendary Pictures, которую в прошлом году приобрела китайская компания Dalian Wanda Group, планирует выпуск еще нескольких подобных фильмов о приключениях знаменитой гориллы. Это не удивительно, ведь фильмов про Конга не снимали с 2005 года, а к этому бессмертному образу можно возвращаться сколько угодно, лишь бы это приносило прибыль студиям. Уже в 2018 году мы увидим в прокате следующую часть новой франшизы, где Конг сразится с Годзиллой.