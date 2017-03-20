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Общество

Псковский омбудсмен и глава облсовпрофа обсудили зарплаты

20 марта в псковском Доме профсоюзов состоялась рабочая встреча председателя Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой с уполномоченным по правам человека в Псковской области Дмитрием Шаховым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате омбудсмена.

Стороны обсудили ситуацию, связанную с социально-экономическим положением работающего населения, в том числе шла речь о базовом требовании профсоюзов об индексации должностных окладов работников бюджетной сферы, как об одном из способов  повышения заработной платы, закрепленном в региональном и федеральном законодательстве.

«Была рассмотрена информация о размере заработной платы этой категории работников в аспекте исполнения майских указов президента РФ, а также вопросы, связанные с соотношением размера заработной платы в 2016 году к аналогичным периодам 2015 года», - отметили в аппарате правозащитника.

По словам Ульяны Михайловой, принято решение об обмене имеющимися статистическими сведениями о размере заработной платы, полученными из официальных источников и по результатам собственного мониторинга. «Мы договорились провести совместную работу по оценке реальной ситуации в сфере оплаты труда работников бюджетной сферы и формализовать ее в план рабочих действий. Также полагаем целесообразным обратиться с законодательной инициативой к Псковскому областному Собранию и Государственной Думе РФ по закреплению в соответствующих нормативных актах минимального уровня индексации заработной платы и обеспечения ее ежегодного пересмотра», — добавила она.

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