Психолог псковского СИЗО-1 выиграла «золото» на Чемпионате СЗФО по грэпплингу

18:13, 20 марта 2017, ПАИ

Психолог лаборатории СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области Татьяна Клименко завоевала «золото» в личном первенстве на состоявшемся в поселке Токсово Ленинградской области первом официальном Чемпионате Северо-Западного федерального округа по грэпплингу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УФСИН.

Всего в спортивном мероприятии приняли участие порядка 50 борцов. Кроме хозяев турнира – представителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области за награды Чемпионата СЗФО боролись грэпплеры из Архангельской, Вологодской, Новгородской, Псковской и других областей.

Татьяна Клименко - единственная женщина в составе сборной команды Псковской области по грэпплингу. Она одержала победу в личном первенстве в весовой категории до 64 килограммов.

«Схватку завершила досрочно, применив болевой прием - рычаг локтя» - рассказала Татьяна Клименко. Она также выполнила норматив кандидата в мастера спорта по спортивной борьбе.

Напомним, что чуть больше месяца назад Татьяна Клименко завоевала серебряную медаль на Кубке России по джиу-джитсу, проходившем в Рязани.