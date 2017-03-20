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Общество

Психолог псковского СИЗО-1 выиграла «золото» на Чемпионате СЗФО по грэпплингу

Психолог лаборатории СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области Татьяна Клименко завоевала «золото» в личном первенстве на состоявшемся в поселке Токсово Ленинградской области первом официальном Чемпионате Северо-Западного федерального округа по грэпплингу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УФСИН.

Всего в спортивном мероприятии приняли участие порядка 50 борцов. Кроме хозяев турнира – представителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области за награды Чемпионата СЗФО боролись грэпплеры из Архангельской, Вологодской, Новгородской, Псковской и других областей.

Татьяна Клименко - единственная женщина в составе сборной команды Псковской области по грэпплингу. Она одержала победу в личном первенстве в весовой категории до 64 килограммов.  

«Схватку завершила досрочно, применив болевой прием - рычаг локтя» - рассказала Татьяна Клименко. Она также выполнила норматив кандидата в мастера спорта по спортивной борьбе.

Напомним, что чуть больше месяца назад Татьяна Клименко завоевала серебряную медаль на Кубке России по джиу-джитсу, проходившем в Рязани.

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