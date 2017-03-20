Жителям псковской деревни Ваулино напомнили о запрете сжигания сухой травы

18:02, 20 марта 2017, ПАИ

20 марта сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам в целях недопущения пожаров и гибели на них людей провели профилактические мероприятия в деревне Ваулино Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда осуществлялся подворовый обход домов с печным отоплением, проводились беседы с населением о правилах эксплуатации печного отопления и электрооборудования, а также о недопущении сжигания сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на участках и вне их. Участники рейда провели 10 инструктажей по мерам пожарной безопасности, распространили 20 листовок профилактического характера, обследовали пять отопительных печей.

В рамках профилактики, а также в целях пресечения нарушений правил эксплуатации печного отопления сотрудники отдела указывали гражданам на имеющиеся недостатки и рекомендовали устранить их в срочном порядке.