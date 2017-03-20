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Штрафов на 32 тысячи рублей наложили на браконьеров псковские инспекторы рыбоохраны

Штрафов на 32 тысячи рублей наложили на браконьеров псковские инспекторы рыбоохраны за неделю с 13 по 19 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Всего были выявлены 17 административных правонарушений, взыскать удалось штрафов на сумму 27 тысяч рублей.

У браконьеров изъяли  23 килограмма водных биоресурсов и 32 незаконных орудия лова.

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