День моряка-подводника в Пскове отметили торжественным митингом
20 марта в Пскове отметили День моряка-подводника. На Набережной флотской славы состоялся торжественный митинг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Отдать дань уважения бойцам подводного флота пришли члены Псковского морского собрания, руководители ветеранских организаций и воспитанники Центра внешкольной работы «Патриот».
Собравшиеся возложили цветы к памятному знаку псковичам-флотоводцам, мореплавателями и строителям Российского Флота.