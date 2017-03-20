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Общество

Андрей Турчак и ОНФ договорились, что «генеральная уборка» Псковской области станет ежемесячной

Региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) приглашает псковичей принять участие в субботнике, который состоится в пятницу, 24 марта, в районе Любятово. Об этом сообщил глава исполкома реготделения ОНФ Григорий Турчин на встрече с uубернатором Псковской области Андреем Турчаком в понедельник, 20 марта. Сбор желающих поучаствовать в уборке состоится в 16:00 на конечной автобусной остановке в Любятово. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор идею одобрил и предложил сделать такие публичные акции ежемесячными. «Будем показывать собственным примером», — сказал Андрей Турчак. В свою очередь и. о. председателя государственного комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области Андрей Агапов отметил, что комитет примет участие в субботнике в полном составе.

Глава региона также подал идею вовлечь в процесс уборки максимальное количество населения во всех районах области и подключить к этой работе глав муниципалитетов. Этот вопрос он предложил вынести на обсуждение на апрельском совещании с главами районов, где реготделение ОНФ расскажет о проекте «Генеральная уборка» и представит интерактивную карту несанкционированных свалок.

Координатор проекта «Генеральная уборка» Сергей Елизаров сообщил, что в настоящее время на карте уже отмечено 29 точек, 24 из которых находятся в разработке, а одна — полностью ликвидирована. Только за прошедшие выходные дни по итогам звонков в Псковском районе было выявлено 9 новых несанкционированных свалок.

«Надо думать не как убрать, а как поменять сознание людей, чтобы свалки не росли вновь», — акцентировал внимание Андрей Турчак.

По мнению губернатора, общественники вместе со средствами массовой информации должны разработать крупную информационную кампанию, которая поможет вырабатывать культуру обращения с отходами и соблюдения чистоты с детства.

Глава региона также призвал членов ОНФ активнее сотрудничать с исполнительной властью в вопросе реформирования системы обращения с твердыми бытовыми отходами.

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