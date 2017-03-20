О разнообразии животного мира Псковщины узнали псковичи старшего возраста в Псковском Красном Кресте

20:38, 20 марта 2017, ПАИ

В рамках проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове» Псковского регионального отделения Российского Красного Креста была проведена тематическая встреча на тему: «Охрана и использование животного мира на территории Псковской области». Перед пожилыми людьми выступили специалисты государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды охотовед 1категории Ольга Михайлова и ведущий охотовед Сергей Ефимов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

Открывая встречу, Ольга Михайлова отметила, что неповторимая природа Псковского края позволяет создать хорошие условия для развития экологического и охотничьего туризма. По словам специалиста, на территории Псковской области обитают 279 видов животных. Богат и разнообразен охотничий мир региона: на территории охотничьих угодий обитают более 21 вида млекопитающих и птиц, являющихся объектами охоты. В своем выступлении охотоведы отметили, что некоторые виды животных вызывают немало проблем. К ним относятся волки, численность которых превышает почти на 40 % максимально допустимую норму. Волки наносят серьёзный вред сельскому и охотничьему хозяйству. Поэтому проводятся различные мероприятия по борьбе с волками, в том числе отстрел и выплата 10 тысяч рублей за одного убитого волка.

С особым интересом участники встречи рассматривали принесенную специалистами Красную книгу Псковской области, куда занесены редкие породы животных и растений. По словам гостей мероприятия, Красная книга является официальным документом о состоянии нуждающихся в охране видов растений, грибов и животных на территории области. В заключение встречи пожилые люди задавали много вопросов, касающихся не только фауны Псковской области, но и правил поведения при встрече в лесу с диким зверем.