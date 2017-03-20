Миллиардер Дэвид Рокфеллер умер в возрасте 101 года

20:45, 20 марта 2017, ПАИ

Миллиардер и филантроп Дэвид Рокфеллер умер в понедельник утром в своем доме в Покантико-Хиллз в Нью-Йорке в возрасте 101 года. Пресс-секретарь семьи Фрейзер П. Зейтель подтвердил Reuters факт смерти.

Дэвид Рокфеллер с 1979 года является главой одной из самых влиятельнейших семей США. Его дед Джон Рокфеллер стал первым в истории долларовым миллиардером, основав нефтяную компанию Standart Oil. Нефтяной бизнес сделал Джона Рокфеллера самым богатым и первым долларовым миллиардером в мире.

С 1970-х годов Дэвид Рокфеллер был председателем банка Chase Manhattan Bank, который известен как «банк Рокфеллеров». Он сумел расширить деятельность банка на международной арене и оказывал существенное влияние на финансовые структуры США. Также долгие годы Дэвид Рокфеллер возглавлял Фонд Рокфеллера, а потом являлся его почетным председателем. Дэвид Рокфеллер-старший неоднократно становился неофициальным посланником на самом высоком уровне, например встречался с Никитой Хрущевым, Фиделем Кастро и Михаилом Горбачевым. В начале 2000-х он написал и издал книгу «Банкир в XX веке. Мемуары», которая стала первыми мемуарами члена семьи Рокфеллеров.

Состояние семьи Рокфеллеров оценивается в $11 млрд. Управлением значительной частью финансов семьи занимается специальная компания, Rockefeller Financial Services. В собственности семьи — нефтегазовый концерн Vallares, пакеты акций Oracle, Dell, Johnson & Johnson, Procter & Gamble.