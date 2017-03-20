В Молдавии вино исключили из списка алкогольных продуктов

20:58, 20 марта 2017, ПАИ

Парламент Молдавии одобрил поправки в действующее законодательство, согласно которым вино будут считать пищевым продуктом. Соответствующий документ был размещен на сайте законодательного органа. По новой норме, алкогольными напитками являются только те, содержание этилового спирта в которых превышает 15% общего объема, пишет Коммерсант.

«Вино — пищевой продукт, полученный исключительно полным или частичным спиртовым брожением свежих или замороженных гроздей, прессованных или непрессованных, либо свежего виноградного сусла»,— говорится в документе.

Также отмечается, что согласно поправке в закон «О винограде и вине», продуктовые магазины смогут продавать вино после 22:00. «Кроме того, вина не подпадут под действие статьи об ограничении рекламы алкогольных напитков на телевидении и в печати»,— прокомментировал агентству MoldPress автор проекта депутат Ион Балан. По его мнению, изменения создадут предпосылки для развития в Молдове винодельческого сектора.

По данным Национального бюро статистики, в 2015 году в Молдавии было произведено примерно 134 млн л вина. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, на одного жителя Молдавии приходится 16,8 л чистого алкоголя в год.

Ранее Роспотребнадзор заявлял о возможном возобновлении большей частью предприятий Молдавии поставок вина в Россию. Напомним, в 2013 году ввела эмбарго на молдавское вино, а в 2014 году ограничила ввоз молдавской плодоовощной продукции. Эти меры принимались российской стороной на фоне подготовки подписания Молдавией и ЕС соглашения об ассоциации. Президент Молдавии Игорь Додон после избрания говорил, что намерен обсуждать с Москвой открытие российского рынка для производителей из Молдавии и положение молдавских трудовых мигрантов в России.