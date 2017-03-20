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Политика

ФБР ведёт федеральное расследование вмешательства России в выборы президента США

Глава ФБР Джеймс Коми впервые подтвердил, что ведется федеральное расследование вмешательства России в выборы президента США. Об этом он заявил на заседании спецкомитета палаты представителей конгресса США по разведке, пишет Газета.ру.

Коми поблагодарил конгресс и выразил надежду, что все знают о том, насколько ответственно ФБР относится к своим обязанностям.

При этом Коми подчеркнул, что расследование продолжается и рано делать какие-то конкретные выводы.

«Обычно мы не подтверждаем проведение федеральных расследований, но это исключительный случай. Расследование продолжается, поэтому сегодня я не смогу рассказать все детали на этом открытом заседании. Я прошу вас не спекулировать на том, что сегодня я могу отказаться от ответа на некоторые вопросы. Мы не можем подвергать опасности фигурантов наших расследований. Это сложная работа, и мы пока не знаем точной даты окончания следствия», — заявил он.

Он отметил, что расследование, в частности, касается «приближенных» к предвыборной кампании Дональда Трампа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слушания в конгрессе США о якобы вмешательстве России в президентские выборы — внутриамериканские дела. Также Песков сказал, что в Кремле не следят за дебатами о вмешательстве России в выборы президента США. По его словам, это «заезженная пластинка с футуристическими песнями».

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