0
13:32
К декабрю в Великих Луках возведут здание новой школы
13:04
Обезьяна и апокалипсис
12:42
Техническое открытие путепровода в Великих Луках запланировано на ноябрь
11:38
На месте кафе Caramel в Пскове появится новый общепит
10:05
Два жилых комплекса посетят псковичи 25 марта в рамках «Тура по новостройкам»
08:01
Весенний солнцеворот наступил по народному календарю
20:38
О разнообразии животного мира Псковщины узнали псковичи старшего возраста в Псковском Красном Кресте
Еще новости
Общество

Минпромторг обсудит инициативу о безналичном расчёте в интернет-магазинах

Инициативу обязать интернет-магазины предоставлять покупателям возможность рассчитаться за товар безналичным способом планируют рассмотреть в Минпромторге на совещании 21 марта, сообщает RNS со ссылкой на проект «Стратегии развития электронной торговли в РФ на 2017-2018 гг. и на период до 2025 года». Документ подготовила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) совместно с Ассоциацией электронных торговых площадок (АЭТП).

«С учетом необходимости повышения качества оказываемых услуг потребителям и все большим проникновением безналичных средств платежей, представляется целесообразным установление требования об обязательном предоставлении потребителям возможности расчетов в безналичном порядке при осуществлении торговли через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет»,— отмечается в документе. По мнению авторов стратегии, данная мера будет способствовать уменьшению количества продаж некачественных и контрафактных товаров, повысит фискальную прозрачность сегмента, поможет в выявлении фактического дохода и существенному повышению собираемости налогов.

Ранее АКИТ сообщала, что по итогам 2016 года объем рынка электронной торговли в России вырос на 21%, до 920 млрд рублей. По прогнозам экспертов, в 2017 году объем рынка должен дойти до отметки в 1,1 трлн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К декабрю в Великих Луках возведут здание новой школы
21 марта 2017
К декабрю в Великих Луках возведут здание новой школы 3
Техническое открытие путепровода в Великих Луках запланировано на ноябрь
21 марта 2017
Техническое открытие путепровода в Великих Луках запланировано на ноябрь 1
На месте кафе Caramel в Пскове появится новый общепит
21 марта 2017
На месте кафе Caramel в Пскове появится новый общепит 1
Два жилых комплекса посетят псковичи 25 марта в рамках «Тура по новостройкам»
21 марта 2017
Два жилых комплекса посетят псковичи 25 марта в рамках «Тура по новостройкам» 2
Весенний солнцеворот наступил по народному календарю
21 марта 2017
Весенний солнцеворот наступил по народному календарю
О разнообразии животного мира Псковщины узнали псковичи старшего возраста в Псковском Красном Кресте
20 марта 2017
О разнообразии животного мира Псковщины узнали псковичи старшего возраста в Псковском Красном Кресте
С 1 апреля на псковских реках и озерах запретят движение на моторных плавательных средствах
20 марта 2017
С 1 апреля на псковских реках и озерах запретят движение на моторных плавательных средствах
Необычный свадебный декор и фотосессию для будущих невест подготовит свадебная студия «Облака» к выставке «Свадьба EXPO`2017»
20 марта 2017
Необычный свадебный декор и фотосессию для будущих невест подготовит свадебная студия «Облака» к выставке «Свадьба EXPO`2017»

Идет загрузка...