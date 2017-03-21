Минпромторг обсудит инициативу о безналичном расчёте в интернет-магазинах

09:30, 21 марта 2017, ПАИ

Инициативу обязать интернет-магазины предоставлять покупателям возможность рассчитаться за товар безналичным способом планируют рассмотреть в Минпромторге на совещании 21 марта, сообщает RNS со ссылкой на проект «Стратегии развития электронной торговли в РФ на 2017-2018 гг. и на период до 2025 года». Документ подготовила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) совместно с Ассоциацией электронных торговых площадок (АЭТП).

«С учетом необходимости повышения качества оказываемых услуг потребителям и все большим проникновением безналичных средств платежей, представляется целесообразным установление требования об обязательном предоставлении потребителям возможности расчетов в безналичном порядке при осуществлении торговли через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет»,— отмечается в документе. По мнению авторов стратегии, данная мера будет способствовать уменьшению количества продаж некачественных и контрафактных товаров, повысит фискальную прозрачность сегмента, поможет в выявлении фактического дохода и существенному повышению собираемости налогов.

Ранее АКИТ сообщала, что по итогам 2016 года объем рынка электронной торговли в России вырос на 21%, до 920 млрд рублей. По прогнозам экспертов, в 2017 году объем рынка должен дойти до отметки в 1,1 трлн рублей.