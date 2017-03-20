Россия заняла 61-е место в рейтинге качества жизни

21:23, 20 марта 2017, ПАИ

Россия заняла 61-е место из 67-ми в рейтинге качества жизни, составленном порталом Numbeo. Этот сайт оперирует большой базой данных об условиях и стоимости жизни в разных уголках мира. Данные собираются из открытых источников в интернете, пишет Росбалт.

В общем рейтинге Россию обгоняют Украина (59-е место), Китай (57), Египет (56), Пакистан (55), Индия (51), Иран (52) и целый ряд других стран Европы и Азии.

Россия набрала 85,93 балла из 200 возможных. Ее опережают также большинство развивающихся экономик мира, среди которых Индия (51 место), Бразилия (53 место) и Китай (57 место).

Анализируя место России в списке Numbeо, журнал Forbes отмечает, что среди факторов, сыгравших роль при определении места РФ в рейтинге, стали погода, пробки на столичных дорогах, высокие цены на жилье в крупных городах и экологическая обстановка.

При этом уровень безопасности в РФ несколько выше, чем в Соединенных Штатах (53,81 балла против 51,69), а стоимость жизни в России существенно ниже, чем в США (42,01 балла против 75,42).

В то же время Россия заняла 49-ю строчку в ежегодном рейтинге самых счастливых стран World Happiness Report. Это на семь пунктов выше, чем в 2016 году, и на 15 строчек выше, чем в 2015 году. Рейтинг составляют эксперты ряда международных организаций по заказу ООН.

На первом месте списка «самых счастливых стран мира» — Норвегия, а последнее место в нем занимает Центрально-Африканская Республика.​

Вслед за Норвегией в рейтинге расположились Дания, Исландия и Швейцария. Составители рейтинга отмечают, что различия между этими странами столь малы, что зачастую даже не являются статистически значимыми.

Поэтому при распределении мест среди этих стран учитывались такие факторы, как уровень ВВП на душу населения, уровень государственной социальной поддержки граждан, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, щедрость, свобода и доверие жителей, а также наличие коррупции в бизнесе и правительстве. В первой десятке «самых счастливых» также Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция.