Мошенники в Москве под видом лекарства продали пенсионерке сок за 50 тысяч рублей

21:34, 20 марта 2017, ПАИ

Пакет апельсинового сока продали пенсионерке из Москвы неизвестные аферисты, выдав его за лекарство. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Мошенники, представившись врачами, позвонили на домашний телефон 74-летней пенсионерки, проживающей на улице Ставропольская. Они сообщили, что у женщины тяжелая болезнь, и они доставят ей на дом лекарства. Вскоре к потерпевшей пришел мужчина, который передал ей под видом лекарства пакет апельсинового сока, за который москвичка заплатила 50 тысяч рублей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Похожая ситуация произошла в Москве осенью 2016 года. Тогда мужчина, представившись главврачом одной из столичных поликлиник, продал пенсионерке ампулу с «лекарством от всех болезней» за 700 тысяч рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о мошенничестве.