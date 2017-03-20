Мединский предложил блогерам сопровождать его в командировках по России

21:54, 20 марта 2017, ПАИ

Министр культуры России Владимир Мединский предложил известным отечественным блогерам сопровождать его в командировках по стране, передает ТАСС.

«Я езжу в командировки по стране. Я готов одного от вас брать с собой в командировки», – заявил Мединский на встрече с блогерами в Минкультуры.

По словам главы ведомства, он будет ходить на совещания, а сопровождающий блогер сделает эксклюзивный контент.

Мединский также пообещал, что будет оказываться любая помощь с созданием эксклюзивного контента о культуре. В течение пары месяцев планируется решить вопрос об особом статусе блогера, благодаря которому появится возможность посещать культурные мероприятия без билетов и в нерабочие часы.

Кроме того, министр предложил подумать над организацией поездок по разным городам.

Ранее сообщалось, что Мединский попросил блогеров помочь ввести в моду чтение.