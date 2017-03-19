В Китае остановят воровство туалетной бумаги

22:02, 20 марта 2017, ПАИ

В храмово-монастырском комплексе Храм Неба в Пекине кабинки туалетов оборудовали устройствами для распознавания лиц. Таким образом, руководство достопримечательности собирается бороться с кражей и чрезмерным расходом туалетной бумаги, пишет в понедельник, 20 марта, The Telegraph.

Желающий воспользоваться удобствами должен подойти к терминалу. После сканирования лица, ему будут выделены 60 сантиметров бумаги. Второй раз один и тот же человек получит ее спустя девять минут после первой выдачи.

По информации издания, власти Пекина приняли подобные меры, когда участились кражи туалетной бумаги. Многие забирали ее из кабинок с собой. Сотрудники комплекса сообщили, что порой рулоны приходилось менять раз в 20 минут. За три дня после установки аппаратов их расход уменьшился в пять раз.

Как пишет The Telegraph, несмотря на улучшение статистики расхода бумаги, некоторые сканеры уже сломались. Также желающим получить бумагу приходится ждать 30 секунд, что может вызвать проблемы у тех, кому необходимо срочно воспользоваться удобствами.

Пекинский Храм Неба занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Площадь комплекса составляет 267 гектаров. Он был построен в 1420 году и является одним из символов Пекина.