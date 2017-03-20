Пьяные польские рабочие причинили заводу BMW миллионный ущерб
Два сборщика, работающих на заводе BMW в Мюнхене, принесли компании ущерб в размере почти €1 млн, приняв наркотики на рабочем месте, сообщает Bild.
Отмечается, что инцидент произошел еще в начале марта. Вечером рабочие завода обнаружили двух коллег без сознания. Приехавшие на вызов медики установили, что один из них находился под действием алкоголя, в организме другого был обнаружен амфетамин.
В связи с происшествием конвейер был остановлен на 40 минут. Подобный случай произошел на производствах BMW впервые, отметил пресс-секретарь компании.
Уточняется, что виновники происшествия являются выходцами из Польши.