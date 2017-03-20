Псковские спортсмены завоевали 12 медалей во всероссийских соревнованиях по кобудо

22:29, 20 марта 2017, ПАИ

Всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству «кобудо» прошли 18-19 марта в г. Москва. Как рассказали Псковскому агентству информации в псковской региональной федерации восточных боевых единоборств, от Псковской области при поддержке государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту, принимала участие команда из 15 человек, в состав которой вошли 12 лучших спортсменов Пскова и Великих Лук, два тренера, судья.

Всего в соревнованиях приняло участие около 500 спортсменов из 23 регионов России.

Золотые медали в боях кобудо завоевали: Илья Сиземов (16-17 лет до 70 кг), Михаил Кузнецов (16-17 лет до 65 кг).

Серебряными призерами стали: Иван Москаленко (16-17 лет до 60 кг), Александр Андреев (14-15 лет свыше 65 кг). По версии тайхо-дзюцу (демонстрация приемов самообороны в паре) отличились команды Илья Сиземов и Иван Москаленко (16-17 лет), Павел Чарыев, Савельев Савельев (12-13 лет).

Бронзовые награды завоевали: Павел Чарыев (12-13 лет до 45 кг), Илья Поромов (12-13 лет до 50 кг), Даниил Макеев (14-15 лет до 60 кг). Тренируются спортсмены в псковской спортшколе «Мастер», тренеры Владимир Евдокимов, Дина Дымова.

В самой тяжелой категории юноши 16-17 лет свыше 70 кг отличился спортсмен из г. Великие Луки Глеб Лабецкий, тренирует которого Евгений Павловский.

«Это одна из наших лучших поездок и не только из-за медалей. Наши спортсмены показали не просто сильную технику высокого класса, но боевой дух и замечательную сплоченность – каждого спортсмена на бой выводила вся команда, болели от души», - рассказала представитель команды и организатор поездки и Дина Дымова, и добавила, что - «Соревнования официальные. По итогам будут присвоены новые спортивные разряды».

Секундировал спортсменов старший тренер команды Владимир Евдокимов, судьей от региона работал Андрей Синяев.

На официальном открытии соревнований состоялась так же торжественное вручение черных поясов. В числе лучших мастеров России, право носить черные пояса получили псковичи Илья Сиземов, Иван Москаленко, Делявер Куртсеитов.

Команда благодарит председателя родительского комитета отделения единоборств ДЮСШ «Мастер» Максима Захарова за помощь в поездке.