Учёные: Мозг человека отказывается верить тому, что не нравится

22:36, 20 марта 2017, ПАИ

У головного мозга человека есть интересные особенности работы. Американские ученые обнаружили нейрофизиологические причины, по которым невозможно убедить в чем-либо человека со сформировавшимися взглядами.

По словам исследователей, мозг просто отказывается воспринимать информацию, в достоверность которой не верит. Взрослый человек, обладающий устоявшимися взглядами на вещи, является хорошо защищенным от информации, которая может изменить его точку зрения на те или иные вопросы, говорят ученые.

Мозг имеет своеобразную систему защиты от потенциально неправдивых данных, передает Planet Today. Более того: мозг не только может пропускать данные мимо себя, но еще и в состоянии интерпретировать их удобным для себя способом. То есть – так, чтобы не нарушить уже созданную ранее картину мира, пояснили эксперты.