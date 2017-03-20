Украина по темпам развития электромобилей опередила США и Японию

22:44, 20 марта 2017, ПАИ

Украина заняла пятое место в международном рейтинге по темпам развития электромобилей, опередив США, Японию и Южную Корею. Рейтинг опубликовало независимое издание об электротранспорте InsideEVs.com.

Быстрее электрический транспорт развивается лишь в Исландии, Швеции, Норвегии и Китае.

Место в рейтинге определялось следующим образом: каждая страна, принявшая в участие в исследовании, получала определенное количество баллов по нескольким критериям. Среди них — политическая поддержка развития «зеленого» транспорта, динамика доли электрокаров на рынке авто, темпы развития инфраструктуры и так далее.

Максимальный балл, который можно было получить — 100, однако лишь две страны смогли пересечь отметку в 50 баллов: Норвегия (54 балла) и Китай (61 балл).

Главная причина, по которой Украина набрала почти 39 баллов и попала в пятерку лидеров, — быстрый рост доли электрокаров в числе новых автомобилей, купленных украинцами в прошлом году.

По данным InsideEVs.com, среди машин, зарегистрированных впервые в 2016 году, на электромобили приходится 4%. Издание подсчитало, что за последний год этот показатель вырос в пять раз, а количество проданных за год электрокаров превысило 2 500. При этом большинство электромобилей — подержанные и попали в Украину после более чем двухлетнего использования в европейских странах. Половина их них — Nissan Leaf.

«Мотивация этого „украинского электромобильного чуда“ вполне ясна: учитывая, что она находится в противостоянии с нефтяным государством Россией, в такой личной форме воплотилось желание утереть нос Большой Нефти», — пишет журналист InsideEVs.com.

Украина намного опережает другие страны Восточной Европы и по темпам развития инфраструктуры для электрокаров. На пятое место в рейтинге и повлияла небольшая поддержка электрокаров государством. Речь идет о принятии в конце 2015 года законопроекта № 1674, отменившего ввозную пошлину на электромобили. Впрочем, в декабре 2016 в Верховную раду внесли законопроект №5494 об отмене НДС на ввоз в страну электромобилей и запчастей к ним до 2021 года, который до сих пор не рассмотрен.