Минфин РФ заявил о переукрепленности рубля на 10-12%

09:15, 21 марта 2017, ПАИ

Рубль переукреплен от фундаментальных значений на 10-12%, эти условия выгодны для исполнения обязательств по внешнему долгу, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. «Мы уже купили $500 млн и сейчас видим, что курс опять укрепился, а поскольку понимаем, что от фундаментальных значений курс отклонился на 10-12%, то сейчас имеет смысл закупить валюту, чтобы обеспечить свои текущие обязательства»,— цитирует «РИА Новости» Силуанова.

Он отметил, что до конца года есть возможность купить не меньше $1 млрд. «Но не факт, что мы ею воспользуемся»,— подчеркнул министр. По его словам, речь идет о покупках валюты сверх тех средств, которые Минфин направляет на пополнение Резервного фонда.

Ранее Антон Силуанов заявил, что Минфин повысил прогноз темпов экономического роста России в 2017 году с 0,6% до 1,5-2%. Он также отметил, что достижение уровня инфляции в 4% к концу 2017 года вполне реалистично.

На прошлой неделе глава Минэкономики Максим Орешкин сообщил, что экономика России приспособилась к новым реалиям и выходит на устойчивый рост. Министр считает, что по итогам года увеличение ВВП может составить около 2%, что значительно опережает текущий прогноз в 0,7%.