Правительство обсуждает возвращение налога с продаж

23:07, 20 марта 2017, ПАИ

На прошлой неделе Минфин предложил поднять ставку НДС в рамках ненефтегазового налогового маневра. Взамен предлагается снизить ставку страховых взносов с 30% до 22%. В случае если предложение поднять НДС не пройдет, возможно введение налога с продаж с 2019 года, сообщил источник «Газеты.Ru» в правительстве.

Ставка налога пока не известна, обсуждается только механизм — администрировать налог с продаж стало значительно легче с введением контрольно-кассовой техники, работающей онлайн. Эта идея пока плохо просчитана и на официальных межведомственных совещаниях не прорабатывалась. Но обсуждалась на встречах с участием Минэкономразвития.

Налог с продаж действовал ранее в России, но был отменен из-за недовольства бизнеса. Правительство в последние годы неоднократно обсуждало возможность его возвращения, но каждый раз отказывалось от этой идеи.