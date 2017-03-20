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Экономика

Правительство обсуждает возвращение налога с продаж

На прошлой неделе Минфин предложил поднять ставку НДС в рамках ненефтегазового налогового маневра. Взамен предлагается снизить ставку страховых взносов с 30% до 22%. В случае если предложение поднять НДС не пройдет, возможно введение налога с продаж с 2019 года, сообщил источник «Газеты.Ru» в правительстве.

Ставка налога пока не известна, обсуждается только механизм — администрировать налог с продаж стало значительно легче с введением контрольно-кассовой техники, работающей онлайн. Эта идея пока плохо просчитана и на официальных межведомственных совещаниях не прорабатывалась. Но обсуждалась на встречах с участием Минэкономразвития.

Налог с продаж действовал ранее в России, но был отменен из-за недовольства бизнеса. Правительство в последние годы неоднократно обсуждало возможность его возвращения, но каждый раз отказывалось от этой идеи.

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