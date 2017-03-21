Всемирный день социальной работы отмечается 21 марта

08:45, 21 марта 2017, ПАИ

21 марта отмечается Всемирный день социальной работы, пишет сalend.ru.

Инициаторами и организаторами этого профессионального праздника, объединяющего представителей работы социальной направленности, стали международные организации: Федерация социальных работников и Ассоциация школ социальной работы. Инициативу поддержал Международный Совет по социальному обеспечению, а также национальные государственные и негосударственные социальные организации и учреждения более чем в 90 странах мира.

Не осталась в стороне и Россия. Ее участие в праздновании этого дня и реализации международных программ социальной направленности осуществляется благодаря координационным функциям Союза социальных педагогов и социальных работников России.

К задачам соцработы международного уровня относятся: обмен опытом между структурами и представителями различных государств по вопросам социальной работы и социальной политики, организация работы на основе международных стандартов и правовых норм, а также участие в развитии социального направления международной политики.

Сегодня во всех учреждениях, органах и организациях системы социальной работы проводятся мероприятия, посвящённые проблемам сферы деятельности, достижениям и успехам в их преодолении. На местном, региональном и национальном уровнях проводятся круглые столы, конференции, семинары, концерты и другие мероприятия.