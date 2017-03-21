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Культура

День поэзии празднуют сегодня в мире

21 марта отмечается Всемирный день поэзии, пишет сalend.ru.

Праздник был установлен в 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО. Первый Всемирный день поэзии прошел в Париже, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО.

Всемирный день поэзии призван дать возможность шире заявить о себе малым издательствам, чьими усилиями, в основном, доходит до читателей творчество современных поэтов; литературным клубам, возрождающим традицию живого поэтического слова.

Этот День, считает ЮНЕСКО, призван послужить созданию в средствах массовой информации позитивного образа поэзии как подлинно современного искусства, открытого людям. 

Считается, что самые древние стихи-гимны были созданы в 23 веке до нашей эры. Автор стихов — поэтесса-жрица Эн-хеду-ана (En-hedu-ana), про которую известно лишь то, что она была дочерью аккадского царя Саргона, завоевавшего Ур (территория Ирана). Эн-хеду-ана писала о лунном боге Нанне и его дочери, богине утренней звезды Инанне.

В настоящее же время в этот День по всему миру — в учреждениях культуры, образования, творческих коллективах и так далее — проходят различные поэтические концерты, авторские чтения, конференции и семинары, посвященные поэтам и их творчеству, презентации новой поэтической литературы.

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