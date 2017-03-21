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Культура

Международный день кукольника отмечается 21 марта

21 марта отмечается Международный день кукольника. Как пишет сalend.ru, идея этого праздника пришла известному деятелю кукольного театра Дживада Золфагарихо из Ирана.

В 2000 году на XVIII Конгрессе Международного союза деятелей театра кукол  (Union Internationale de la Marionnette, UNIMA)  в Магдебурге он вынес это предложение на обсуждение. Но, несмотря на то, что дискуссия о месте и времени проведения праздника была очень оживленной, этот вопрос так и не был решен. Только через два года, на заседании Международного совета UNIMA, дата празднования была определена.

Традицию праздника кукольников всего мира открыл день - 21 марта 2003 года. Именно с этого времени все профессионалы и поклонники театра кукол отмечать Международный день кукольника. 

Сегодня этот праздник широко отмечается во многих странах мира. В частности, работники театров и творческих кукольных коллективов организуют самые необычные кукольные спектакли, творческие встречи, концерты и другие мероприятия.

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