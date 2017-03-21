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За сутки в Псковской области произошли 10 краж

20 марта в оперативных сводках УМВД РФ по Псковской области зарегистрированы 26 преступлений, в том числе 10 краж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

За прошедшие сутки в органы внутренних дел региона поступили 43 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях, из них 9 - по городу Пскову.

Сотрудники ГИБДД задержали вчера 6 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили  450  нарушений  Правил дорожного движения.  
 

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