Жители Псковской области могут подать заявление о перерасчете пенсии на портале госуслуг

10:15, 21 марта 2017, ПАИ

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) появилась возможность подать заявление о перерасчете размера пенсии в электронной форме. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Отделении Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

Перерасчет размера пенсии будет осуществлен после представления документов, которые являются основанием для перерасчета. Если эти документы находятся в распоряжении других государственных органов, Пенсионный фонд запросит их самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. При этом гражданин вправе представить эти документы сам.

Если же этих документов в распоряжении других госорганов нет, то есть они относятся к документам личного хранения, в этом случае после подачи заявления в электронной форме необходимо в течение пяти рабочих дней представить в территориальный орган ПФР, указанный в заявлении, документы, которые являются основанием для перерасчета размера пенсии. В случае непредставления этих документов, заявление остается без рассмотрения.

Уведомление о принятом Пенсионным фондом решении поступит в личный кабинет на ЕПГУ.

Напомним, что во всех клиентских службах территориальных управлений Пенсионного фонда области можно пройти регистрацию на портале госуслуг www.gosuslugi.ru, создать, подтвердить и восстановить (в случае утери) свою учетную запись. Этой услугой в регионе уже воспользовались почти 15 тысяч человек.

По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «горячей линии» 8-800-775-7950, а также в группе в соцсети «ВКонтакте».