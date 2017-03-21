На сотрудницу банка в Плюсском районе завели дело по факту мошенничества

09:49, 21 марта 2017, ПАИ

Прокурор Плюсского района признал законным и обоснованным постановление следователя о возбуждении уголовного дела по факту хищения денег старшим менеджером по обслуживанию отделения одного из коммерческих банков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что с 14 сентября 2016 года по 23 января 2017-го сотрудница отделения коммерческого банка в поселке Заплюсье провела с расчетных счетов вкладчиков без их ведома незаконные операции по перечислению и выдачи их вкладов на общую сумму более 840 тыс. рублей. Похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.