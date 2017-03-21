0
12:25
За долги арестованы четыре автобуса Псковпассажиравтотранса
12:52
В доме Олега Брячака провели обыск по делу, связанному с иском «Россельхозбанка»
12:24
19 марта в Детском парке Пскова произошла очередная стычка «лошадниц» (ВИДЕО)
11:31
В Гдовском районе 14 рыбаков оказались отрезаны от берега из-за трещины на льду
22:34
В Псковской области в рамках расследования уголовного дела о нападении на водителя скорой медицинской помощи задержан подозреваемый
10:48
По факту невыезда Скорой помощи к жительнице Новоржевского района возбудили уголовное дело
10:24
В Госдуме участились случаи заражения компьютеров и утечек конфиденциальной информации
Еще новости
Происшествия

Пскович отправится в колонию за покушение на хищение средств из госказны

Приговором Псковского городского суда местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 - частью 3 статьи 159 УК РФ (покушение на  мошенничество). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В суде установлено, что осужденный, являясь председателем сельскохозяйственного производственного кооператива, неправомерно предъявил к возмещению из бюджета РФ сумму налога на добавленную стоимость в размере более 313 тыс. рублей по финансово-хозяйственным взаимоотношениям кооператива с коммерческой организацией, то есть умышленно совершил действия, направленные на хищение денежных средств из госказны.

Преступление не было доведено до конца, поскольку налоговый орган принял решение об отказе в возмещении налога.

С учетом позиции государственного обвинителя, а также того обстоятельства, что осужденный совершил преступление в период условно-досрочного освобождения от отбывания наказания по предыдущему приговору суда, ему было назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы.

Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого  режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

За долги арестованы четыре автобуса Псковпассажиравтотранса
21 марта 2017
За долги арестованы четыре автобуса Псковпассажиравтотранса 2
В доме Олега Брячака провели обыск по делу, связанному с иском «Россельхозбанка»
20 марта 2017
В доме Олега Брячака провели обыск по делу, связанному с иском «Россельхозбанка» 43
19 марта в Детском парке Пскова произошла очередная стычка «лошадниц» (ВИДЕО)
20 марта 2017
19 марта в Детском парке Пскова произошла очередная стычка «лошадниц» (ВИДЕО) 4
В Гдовском районе 14 рыбаков оказались отрезаны от берега из-за трещины на льду
18 марта 2017
В Гдовском районе 14 рыбаков оказались отрезаны от берега из-за трещины на льду
В Псковской области в рамках расследования уголовного дела о нападении на водителя скорой медицинской помощи задержан подозреваемый
16 марта 2017
В Псковской области в рамках расследования уголовного дела о нападении на водителя скорой медицинской помощи задержан подозреваемый 1
По факту невыезда Скорой помощи к жительнице Новоржевского района возбудили уголовное дело
16 марта 2017
По факту невыезда Скорой помощи к жительнице Новоржевского района возбудили уголовное дело 1
В Госдуме участились случаи заражения компьютеров и утечек конфиденциальной информации
16 марта 2017
В Госдуме участились случаи заражения компьютеров и утечек конфиденциальной информации 2
Задержанный в Псковской области лидер хакерской группировки заключил сделку с Генпрокуратурой
15 марта 2017
Задержанный в Псковской области лидер хакерской группировки заключил сделку с Генпрокуратурой 2

Идет загрузка...