Пскович отправится в колонию за покушение на хищение средств из госказны

09:27, 21 марта 2017, ПАИ

Приговором Псковского городского суда местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 - частью 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В суде установлено, что осужденный, являясь председателем сельскохозяйственного производственного кооператива, неправомерно предъявил к возмещению из бюджета РФ сумму налога на добавленную стоимость в размере более 313 тыс. рублей по финансово-хозяйственным взаимоотношениям кооператива с коммерческой организацией, то есть умышленно совершил действия, направленные на хищение денежных средств из госказны.

Преступление не было доведено до конца, поскольку налоговый орган принял решение об отказе в возмещении налога.

С учетом позиции государственного обвинителя, а также того обстоятельства, что осужденный совершил преступление в период условно-досрочного освобождения от отбывания наказания по предыдущему приговору суда, ему было назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы.

Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.