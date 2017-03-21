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Общество

День борьбы за ликвидацию расовой дискриминации отмечается сегодня в мире

21 марта отмечается Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, пишет сalend.ru.

Этот День проводится по решению XXI сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 26 октября 1966 года. В этот день в 1960 году полиция открыла огонь и убила 69 человек в ходе проводившейся в Шарпевиле (Южная Африка) мирной демонстрации протеста против законов режима апартеида об обязательной паспортизации африканцев в ЮАР.

Провозглашая этот День в 1966 году, Генеральная Ассамблея ООН призвала международное сообщество удвоить усилия в целях ликвидации всех форм расовой дискриминации. Тем самым подтверждая, что расовую дискриминацию можно считать отрицанием прав человека, основных свобод и справедливости, и она является преступлением против человеческого достоинства. Также ООН признает, что дискриминация — серьезное препятствие к экономическому и социальному развитию, к международному сотрудничеству и миру.

Среди программ, способных помочь в борьбе с расовой дискриминацией, ООН рассматривает, в частности, содействие в предоставлении равных возможностей общеобразовательной и профессиональной подготовки, а также гарантий в отношении пользования (без дискриминации по признаку расы, цвета кожи или этнического происхождения) основными правами человека, такими как право голоса, право на равный доступ к пользованию социальным обслуживанием.

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