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Культура

Новгородский камерный оркестр впервые выступит в Псковской филармонии

Новгородский камерный оркестр впервые выступит в Псковской филармонии. Мероприятие состоится 25 марта в 17:00 в Большом концертном зале (Псков, улица Некрасова, 24). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Камерный Новгородский оркестр объединится с Псковским областным оркестром и исполнит концерт из цикла «По странам и континентам». В программе прозвучат произведения композиторов Англии и России XX века.

Новгородский камерный оркестр основан в 1985 году. За время своего существования коллектив принял участие в большом количестве Международных фестивалей, совершил гастрольные туры в Финляндию, Польшу, Эстонию и Литву. Принял участие в разного рода симфонических проектах, таких как фестиваль Мравинского в Эстонии и фестивале «Пробалтика» в Польше, а 25 марта станет участником проекта «Объединенный оркестр» с Псковским областным симфоническим коллективом.

«Оркестр не боится музыкальных экспериментов. На счету коллектива совместный концерт с новгородской рок-группой АПМ, совместный джазовый концерт с пианистом Даниилом Крамером, музыкально-литературные композиции с известными актёрами города, а также симфонические программы с участием музыкантов из Санкт-Петербурга. Коллектив принимает активное участие в жизни города Новгорода, проведении XXIX Ганзейских дней, церемониях по увековечению памяти двух выдающихся русских композиторов, уроженцев новгородской земли – Рахманинова и Аренского», - рассказали в пресс-службе.

В настоящий момент оркестр  сотрудничает с несколькими дирижёрами - Константином Маслюком (Москва), Игорем Томашевским (Санкт-Петербург), Юрием Серовым (Санкт-Петербург), Львом Дунаевым (Санкт-Петербург).

25 марта в БКЗ объединенным оркестром будут руководить два дирижера – Эдуард Банько (главный дирижер Псковского областного оркестра) и Лев Дунаев (Санкт-Петербург).

Концерт будет состоять из двух отделений. В первом оркестр исполнит произведения английских композиторов, во втором - представит лучшие композиции русской балетной музыки XX века. 

Билеты еще в продаже. Их можно приобрести в кассе БКЗ (Некрасова, 24) и онлайн на сайте филармонии.

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