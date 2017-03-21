Международный День лесов отмечается сегодня во всем мире

11:34, 21 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 21 марта, во всем мире отмечается Международный день лесов или Всемирный день защиты лесов, который был основан в 1971 году и с тех пор отмечается ежегодно. Основной задачей является привлечение внимания жителей планеты к проблеме сохранения лесов. Об этом сообщает портал calend.ru.

Инициатором учреждения данного Дня выступила Европейская конфедерация сельского хозяйства на 23-й Генеральной Ассамблее в 1971 году, и эта идея была поддержана Всемирной Продовольственной и сельскохозяйственной организацией при ООН (ФАО).

Изначально было принято решение о праздновании этого дня именно в день осеннего равноденствия в Южном полушарии и весеннего равноденствия в Северном полушарии (последнее, по традиции, считается первым днем весны и является символом новой жизни и новых начинаний).

В 2012 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией № 67/200 от 21 декабря 2012 года утвердила отмечать ежегодно 21 марта Международный день лесов (International Day of Forests), как повод проинформировать общество о важности сохранения лесов и для повышения осведомленности об их значении. И каждый год мероприятия в рамках Дня посвящены определенной теме.

В настоящее время общая площадь лесов на планете составляет примерно 38 млн. кв. км (это около трети площади суши), из которых 13% относятся к охраняемым природным территориям. Леса – легкие нашей планеты, они имеют неоценимое экологическое, социальное и экономическое значение – участвуют в формировании климата планеты, обеспечивают кислородом, перерабатывают вредные выбросы, сохраняют водные ресурсы, являются средой обитания множества растений и животных, обеспечивают пищу и здоровую среду для людей, помогают сохранить плодородность почв и ландшафты.

Однако, с каждым днем площадь мировых лесов неуклонно сокращается, каждую секунду Земля теряет более 1,5 гектаров девственного леса. По некоторым экспертным оценкам, за последние 10 тысяч лет человек уничтожил 26 млн. кв. км лесов.