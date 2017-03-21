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Встречаем весну с «Золотой» серией от Псковского мясокомбината

Любителям мясной продукции предлагаем встретить весну изысканно с «Золотой» серией от Псковского мясокомбината. Сейчас в линейке «Золотой» серии три продукта — сосиски «Венские», ветчина «Невская», сервелат «Зернистый» и каждый неповторим по своему. Новинки уже представлены в магазинах «Бизон», «Империал», «Лента», «Спар».

​Продукция «Золотой» серии Псковского мясокомбината ориентирована на самого взыскательного покупателя, потому что она отвечает как классическим представлениям, так и современным тенденциям и требованиям.

Псковский мясокомбинат разработал и выпустил новый сервелат премиум-класса «Зернистый». Сервелат «Зернистый» - это изысканный вкус свинины и куриного филе с тонким ароматом пряностей и тмина, с ровным зернистым срезом.

Также в числе новинок сосиски «Венские» - свежие, сочные, плотные, из отборной свинины и говядины, в съедобной оболочке, с натуральным копчением, традиционным «венским» хрустом, тончайшим сливочным вкусом и потрясающе вкусные!

Ветчина «Невская» - еще один продукт «Золотой серии» высшего сорта. Ветчина из отборной свинины и говядины отличается нежной консистенцией, характерным рисунком, а также прекрасным вкусом с ветчинным ароматом. Удачная комбинация натуральных пряностей и пикантных специй подчеркивает оригинальный вкус.

Вся продукция Псковского мясокомбината проходит двухуровневый контроль качества, только после этого поступает на рынок и становится доступной для покупателей.

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