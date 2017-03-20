«Единая Россия» запустила новый раздел на сайте предварительного голосования

10:30, 21 марта 2017, ПАИ

На официальном сайте предварительного голосования «Единой России» начал работу новый раздел – личный кабинет участника предварительного голосования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Напомним, 13 марта «Единая Россия» запустила сайт предварительного голосования, на котором представлена вся необходимая информация как для участников процедуры, так и для избирателей. На ресурсе отмечены города и регионы, в которых пройдет предварительное голосование, сведения о региональных комитетах, занимающихся организацией и проведением предварительного голосования, а также информация обо всех участниках процедуры.

В личном кабинете все желающие, в том числе потенциальные избиратели, смогут ознакомиться с биографией, деятельностью участника предварительного голосования, его опытом работы, программой, с которой он идет на выборы. Участники могут разместить фото и видео, различные документы, собственные новости о проведенных встречах и мероприятиях.

«Все эти сведения о кандидате будут представлены на его персональной странице. Это необходимо, прежде всего, для потенциальных избирателей, которые смогут получить всестороннюю информацию об участнике предварительного голосования, о тех целях, которые он перед собой ставит, о его программе и приоритетах. Для самих участников это возможность заявить о себе в интернете, не создавая собственного сайта, и не расходуя на это ресурсы: проанонсировать свои встречи с избирателями, рассказать о прошедших мероприятиях, отчитаться о результатах работы. Некоторые участники уже активно пользуются новой возможностью сайта, другие пока присматриваются к этой опции», – пояснил руководитель ЦИК партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Владимир Бурматов, добавив, что на сегодняшний день для участия в процедуре предварительного голосования подали заявки более 600 человек.

Единый день предварительного голосования «Единой России» состоится 28 мая, в связи с чем будет специально изготовлено около 3,7 млн бюллетеней. Прием заявок для кандидатов на участие в предварительном голосовании «Единой России» будет проходить до 27 апреля включительно. Документы, необходимые для выдвижения, участник предоставляет в организационный комитет лично: заявление о включении в состав участников голосования, копию паспорта, документ об образовании, справку с основного места работы, справку об отсутствии судимости. Полный перечень документов представлен на сайте.