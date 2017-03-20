0
13:55
Депутат Госдумы от Псковской области: Надо законодательно запретить строить дома выше 5 этажей
13:52
Игорь Иванов вышел из ЛДПР «в связи с деструктивной работой регионального отделения партии»
12:52
В доме Олега Брячака провели обыск по делу, связанному с иском «Россельхозбанка»
13:52
Александр Котов поздравил работников и ветеранов сферы ЖКХ с профессиональным праздником
17:04
Павел Бикташев уходит из ЛДПР, чтобы возглавить избирательный штаб псковской «Родины»
09:54
«Мальчики, уймитесь»
09:13
Сотрудникам российской полиции хотят запретить выезд за рубеж
Еще новости
Политика

«Единая Россия» запустила новый раздел на сайте предварительного голосования

На официальном сайте предварительного голосования «Единой России» начал работу новый раздел – личный кабинет участника предварительного голосования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Напомним, 13 марта «Единая Россия» запустила сайт предварительного голосования, на котором представлена вся необходимая информация как для участников процедуры, так и для избирателей. На ресурсе отмечены города и регионы, в которых пройдет предварительное голосование, сведения о региональных комитетах, занимающихся организацией и проведением предварительного голосования, а также информация обо всех участниках процедуры.

В личном кабинете все желающие, в том числе потенциальные избиратели, смогут ознакомиться с биографией, деятельностью участника предварительного голосования, его опытом работы, программой, с которой он идет на выборы. Участники могут разместить фото и видео, различные документы, собственные новости о проведенных встречах и мероприятиях.

«Все эти сведения о кандидате будут представлены на его персональной странице. Это необходимо, прежде всего, для потенциальных избирателей, которые смогут получить всестороннюю информацию об участнике предварительного голосования, о тех целях, которые он перед собой ставит, о его программе и приоритетах. Для самих участников  это возможность заявить о себе в интернете, не создавая собственного сайта, и не расходуя на это ресурсы: проанонсировать свои встречи с избирателями, рассказать о прошедших мероприятиях, отчитаться о результатах работы. Некоторые участники уже активно пользуются новой возможностью сайта, другие пока присматриваются к этой опции», – пояснил руководитель ЦИК партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Владимир Бурматов, добавив, что на сегодняшний день для участия в процедуре предварительного голосования подали заявки более 600 человек.

Единый день предварительного голосования «Единой России» состоится 28 мая, в связи с чем будет специально изготовлено около 3,7 млн бюллетеней. Прием заявок для кандидатов на участие в предварительном голосовании «Единой России» будет проходить до 27 апреля включительно. Документы, необходимые для выдвижения, участник предоставляет в организационный комитет лично: заявление о включении в состав участников голосования, копию паспорта, документ об образовании, справку с основного места работы, справку об отсутствии судимости. Полный перечень документов представлен на сайте.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Депутат Госдумы от Псковской области: Надо законодательно запретить строить дома выше 5 этажей
20 марта 2017
Депутат Госдумы от Псковской области: Надо законодательно запретить строить дома выше 5 этажей 14
Игорь Иванов вышел из ЛДПР «в связи с деструктивной работой регионального отделения партии»
20 марта 2017
Игорь Иванов вышел из ЛДПР «в связи с деструктивной работой регионального отделения партии» 11
В доме Олега Брячака провели обыск по делу, связанному с иском «Россельхозбанка»
20 марта 2017
В доме Олега Брячака провели обыск по делу, связанному с иском «Россельхозбанка» 43
Александр Котов поздравил работников и ветеранов сферы ЖКХ с профессиональным праздником
19 марта 2017
Александр Котов поздравил работников и ветеранов сферы ЖКХ с профессиональным праздником
Павел Бикташев уходит из ЛДПР, чтобы возглавить избирательный штаб псковской «Родины»
16 марта 2017
Павел Бикташев уходит из ЛДПР, чтобы возглавить избирательный штаб псковской «Родины» 7
«Мальчики, уймитесь»
15 марта 2017
«Мальчики, уймитесь» 37
Сотрудникам российской полиции хотят запретить выезд за рубеж
15 марта 2017
Сотрудникам российской полиции хотят запретить выезд за рубеж 4
В Пскове выбрали координатора регионального отделения «Открытой России»
15 марта 2017
В Пскове выбрали координатора регионального отделения «Открытой России» 4

Идет загрузка...