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Экономика

В Московской области ограничат высотное строительство

Власти Московской области намерены ограничить строительство высотных жилых домов в Красногорске, располагаются здание регионального правительства, ключевые министерства и ведомства, пишет газета «Коммерсантъ». Мораторий призван не допустить транспортного и социального коллапса в городе, где ранее девелоперы реализовывали крупные проекты хаотично. Аналогичные запреты уже действуют в подмосковных Балашихе, Королеве и Химках.

Решение ввести в Красногорске мораторий на строительство высотного жилья и ограничения на размещение крупных объектов торговой недвижимости было озвучено в кулуарах проходившей в Канне выставки недвижимости MIPIM. Новые ограничения застройки предполагает проект Генплана, разработкой которого сейчас занимаются местные власти. 

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