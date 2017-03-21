Какую квартиру купить военному в Пскове?

09:48, 21 марта 2017, ПАИ

За десять лет существования накопительно - ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (НИС) программа помогла сотням тысяч военнослужащих обзавестись собственным комфортабельным жильем и в целом, заметно улучшила уровень жизни этой категории граждан. По данным псковских банков, за 2016 год доля военной ипотеки составила порядка 35% всех ипотечных сделок.

Выплаты, на которые может рассчитывать участник программы, складывается из двух частей: сумма, отраженная в свидетельстве участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (она непосредственно привязана к количеству лет выслуги), и сумма ипотечного кредита, который государство уплачивает за военнослужащего до момента его нахождения в рядах армии. При этом, ставки по ипотеке для военнослужащих более чем приемлемые. Так, например, на март 2017 ставка по военной ипотеке в псковских банках составляет от 10,9 до 12%. Наиболее выгодные условия предлагают Сбербанк, ВТБ 24 и Россельхозбанк. Самыми платежеспособными, а, соответственно, и желанными клиентами для банков является, конечно, военная молодежь – у них впереди еще много лет на то, чтобы «вернуть долг Отечеству».

Чаще всего военные приобретают жилье больших площадей, поскольку размер выплат вполне позволяет это сделать. В плане инфраструктуры для покупателей-военнослужащих важными факторами становятся: развитая социальная и бытовая инфраструктура, для молодых военных важно, чтобы поблизости располагались школы и детские сады. Именно поэтому в плане предпочтений участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих лидером остается вторичный фонд: квартиры в центре, либо в уже застроенных жилых комплексах, в которых видна и понятна бытовая инфраструктура.

Какая недвижимость подходит под военную ипотеку?

Требования к недвижимости, приобретаемой держателями «военных сертификатов» отражены в Законе 117 ФЗ «О накопительно-ипотечной системе обеспечения жильем военнослужащих». Исходя из положений Закона, под военную ипотеку подходят:

- Квартиры в многоквартирном доме (рассматривается как вторичный, так и первичный рынок жилья, но с некоторыми ограничениями);

- Коттеджи и дома, пригодные для постоянного проживания;

- земельный участок, занятый приобретаемым жилым домом, либо частью жилого дома.

Если приобретаемая недвижимость относится к вторичному фонду, то важными критериями будут: отсутствие деревянных перекрытий, недвижимость не должна быть ветхой, иметь высокую степень износа или находиться в аварийном состоянии, жилье должно быть подсоединено к электросети, отоплению и водоснабжению в обязательном порядке, свободным от притязаний третьих лиц. Предмет залога должен иметь собственную кухню, ванную комнату и туалет.

К квартирам в новостройках высокой стадии готовности, приобретаемым по ДДУ также может быть применена НИС. Важным моментом тут является обязательная аккредитация застройщика в Росвоенипотеке. В Пскове такой допуск имеют, например, застройщики возводимых, либо недавно сданных новостроек по адресам: Балтийская, Гецентова, Юбилейная, 39, Венская, Петровская, Зональное шоссе, Никольская и Владимирская, Загородная, Окольная, микрорайонов на Труда и Инженерной.

Военнослужащий имеет право воспользоваться накопившимися средствами, не прибегая к использованию ипотечного кредита. Позволить себе получение целевого жилищного займа наличными могут военные со стажем свыше 20 лет, либо увольняющиеся на льготных основаниях после 10 лет выслуги. Получив наличные, военнослужащий вправе использовать по своему усмотрению. Из практики, в этом случае чаще всего такие покупатели приобретают жилье для своих детей в Санкт-Петербурге и Москве. Наибольшей популярностью пользуются объекты, расположенные в центре и рядом с метро, например: в Санкт-Петербурге «Царская столица», «Московские ворота», «Ласточкино гнездо», Молодежный, «Юбилейный квартал», в Москве – ЖК «Летний сад».

Потенциальному заемщику предоставляется до полугода, чтобы подобрать жилое помещение. Но даже если получено предварительно одобрение заявления на военную ипотеку, оно не является гарантией выдачи кредита, если не будет найден объект недвижимости, удовлетворяющий всем условиям кредитной организации. Именно поэтому военные прибегают к услугам риелторов. Специалисты агентства недвижимости имеют обширную базу клиентов, понимают все требования, предъявляемые к такой недвижимости, отслеживают самые выгодные ставки по ипотеке, а значит, делают все, чтобы военнослужащий не потратил напрасно время и приобрел идеальный объект недвижимости.

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