В парламенте Эстонии задумались об отмене санкций против России

11:14, 21 марта 2017, ПАИ

Председатель финансовой комиссии парламента Эстонии Михаил Стальнухин предложил членам комиссии обратиться к бюджетному комитету Государственной думы России с предложением восстановить прежние контакты, обменяться визитами и обсудить эстонско-российские экономические проблемы. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я бы сказал, что санкции в отношении России были катастрофическими, малой катастрофой для нашего сельского хозяйства. Транзит усох у нас в шесть раз за последние шесть лет», - сказал Стальнухин в эфире Эстонского телевидения. Парламентарий отметил, что оборот транзита составляет 1 млрд и мог бы быть в разы больше.

«Когда сейчас разговоры о прекращении санкций поднимают в Венгрии, Испании, Греции, а некоторые политики делают это и в Германии и Франции, то пора и нам подумать об этом», - предлагает Михаил Стальнухин.