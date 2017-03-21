Два жилых комплекса посетят псковичи 25 марта в рамках «Тура по новостройкам»

10:05, 21 марта 2017, ПАИ

25 марта псковичей ждут в двух жилых комплексах – «Европе» и «Пятом элементе». Экскурсии в эти кварталы организует «Комсомольская правда. Псков» в рамках проекта «Тур по новостройкам». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции издания.

Вместе с участниками в новые квартиры отправятся и представители компании-застройщика. Они расскажут о преимуществах районов, планах их развития, планировках квартир, материалах, которые используются при строительстве и о выгодных предложениях при приобретении жилья.

В «Европе» гостей будут ждать квартиры в доме № 2 по улице Венской, а в «Пятом элементе» можно будет присмотреться к жилым метрам в двух домах: на улице Инженерной, 118 и улице Труда, 60.

Чтобы стать участником тура, нужно записаться по телефону (8112) 702-042. Участие бесплатное. Отправка в 11:00 от редакции «Комсомольской правды» (Псков, улица Пароменская, дом 21/33).