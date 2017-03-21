Благотворительную акцию провели Псковский Красный Крест и колледж ПсковГУ

13:20, 21 марта 2017, ПАИ

Сегодня, в Международный день счастья, псковский Красный Крест и молодежные волонтеры Красного Креста провели благотворительную акцию совместно с колледжем ПсковГУ.

В акции приняли участие студенты Колледжа, которые создали Дерево Счастья, украшенное листиками с пожеланиями счастья и здоровья людям, страдающим устойчивыми формами туберкулеза. Подростки от души желали больным выздоровления, благополучия, радости, весеннего настроения, море любви и больше светлых моментов в жизни.

Открытки с пожеланиями, а также апельсины, которые собрали студенты колледжа ПсковГУ, Красный Крест передаст в отделение туберкулезного диспансера.

Для участников проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове» был организован психологический тренинг «Как стать счастливым», направленный на самопознание и развитие гармоничного отношения к жизни. Психолог Валерия Мишакова подготовила специальные графические тесты, позволяющие путем дорисовки определить собственный уровень счастья.

Пожилые женщины приняли участие в необычном творчестве, а затем слушали разъяснение специалиста. Во второй части тренинга Валерия Мишакова познакомила участников встречи с 17 психологическими секретами, как стать счастливыми.

​С большей частью «секретов» участницы согласились, но некоторые пункты вызвали сомнение, например, «не бойтесь открыть свои чувства другим» или «попросите помощи у других людей». При дальнейшем обсуждении психолог объяснила, в каком случае эти действия могут сделать человека счастливым. Более часа длился занимательный тренинг, который позволил женщинам старшего возраста научиться мыслить позитивно в любой ситуации.