Пьяный мужчина на ВАЗе протаранил автобус в Великих Луках

10:08, 21 марта 2017, ПАИ

20 марта около 20:30 в городе Великие Луки у дома 26/15 по улице Гражданской 28-летний водитель автомашины ВАЗ-21213, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ПАЗ-4234.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, пострадал в аварии водитель ВАЗа. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью в городскую больницу. Госпитализация не потребовалась.

Других ДТП с пострадавшими за минувшие сутки в Псковской области не зарегистрировали.