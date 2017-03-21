Школа боевых искусств «Будокан «АТЭМИ» просит псковских депутатов решить проблемы с размещением

13:17, 21 марта 2017, ПАИ

20 марта в Псковской городской Думе состоялось заседание rомитета по социальным вопросам и молодежной политике под председательством Любови Николаевой. Парламентарии рассмотрели три вопроса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Депутаты одобрили и вынесли на сессию вопрос о награждении медалью «За заслуги перед Псковом» Людмилы Русановой, заведующей Историко-краеведческой библиотекой им. И. И. Василева МАУК «Централизованная библиотечная система» города Пскова. В представлении к награждению отмечено, что «Людмила Федоровна внесла большой вклад в развитие культуры муниципального образования, в воспитание подрастающего поколения и за многолетний добросовестный труд». Только за 2016 год библиотека провела свыше 160 мероприятий краеведческой направленности, которые посетили более 5 тысяч горожан.

В связи с предстоящим Днем работника культуры на сессию вынесен вопрос о награждении Почетной грамотой Псковской городской Думы также трех сотрудников МАУК «Центральная библиотечная система» города Пскова за многолетний добросовестный труд и высокие результаты в работе.

Кроме того, парламентарии рассмотрели открытое письмо тренерского коллектива ПООО «Школа Боевых Искусств «Будокан «АТЭМИ». Общественная организация выражает обеспокоенность увольнением трех тренеров-преподавателей, которые в последние 2 года работали в муниципальной Детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) «Мастер». Как пояснил директор спортшколы, тренеры общественной организации «Школа боевых искусств «Будокан «АТЭМИ» осуществляли свою деятельность по совместительству, то есть основное место работы у тренеров было вне муниципальной спортшколы: «В условиях ограниченного финансирования учреждение было вынуждено пойти на такие меры с целью сохранения тренеров по основному месту работы».

«Школа боевых искусств «Будокан «АТЭМИ» просит предоставить организации помещения для занятий на базе ДЮСШ «Мастер», как это было до февраля. В данный момент секция каратэ размещается в другом помещении. На сегодняшний день у общественной организации нет лицензии на право осуществления преподавательской деятельности. К тому же, за занятия в секции детей общественная организация берет плату, но просит предоставить помещение на безвозмездной основе.

Заместитель главы администрации города Мария Михайлова подчеркнула, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, в секции каратэ занимаются 120 детей в возрасте от 5 до 18 лет и оставить их без помещений и привычных тренировок просто недопустимо: «В сложившейся ситуации представляются два пути решения: найти залы в общеобразовательных учреждениях города, по ходатайству общественной организации и с одобрения депутатов предоставить подходящее помещение для секции. Или выделить дополнительное финансирование на возврат ставок в «Мастере» на условиях совместительства тренеров и поискать «окна» в расписании занятий других секций для размещения каратистов. При этом общественная организация должна решить вопрос с лицензией».

Комитет поручил администрации в течение ближайшего времени проработать предложенные варианты.