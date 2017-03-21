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Во время операции «Розыск» в Псковской области задержали 13 преступников

С 15 по 16 марта в Псковской области проходила межгосударственная оперативно-профилактическая  операция «Розыск». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате операции были задержаны 13 преступников, госдолжник, найдены 14 лиц, пропавших без вести и утративших родственные связи, по неопознанным трупам установлены личности четырех граждан.

Так, 15 марта сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Опочецкий»  задержали 20-летнего молодого человек, который разыскивается  МО МВД России «Гусевский» Калининградской области за совершение кражи.

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области установили  местонахождение 33-летнего гражданина Белоруссии, который является госдолжником и  разыскивается УВД Могилевской области. Кроме того, установлено местонахождение утратившей связь с родственниками 25-летней женщины.

Работники Уголовного розыска УМВД России по городу Пскову 16 марта задержали гражданина, разыскиваемого ОП № 1 УМВД России по городу Великий Новгород за совершение преступления. В Великих Луках также был задержан мужчина, разыскиваемый ОМВД России по Волосовскому району Ленинградской области.

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