Во время операции «Розыск» в Псковской области задержали 13 преступников

11:54, 21 марта 2017, ПАИ

С 15 по 16 марта в Псковской области проходила межгосударственная оперативно-профилактическая операция «Розыск». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате операции были задержаны 13 преступников, госдолжник, найдены 14 лиц, пропавших без вести и утративших родственные связи, по неопознанным трупам установлены личности четырех граждан.

Так, 15 марта сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Опочецкий» задержали 20-летнего молодого человек, который разыскивается МО МВД России «Гусевский» Калининградской области за совершение кражи.

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области установили местонахождение 33-летнего гражданина Белоруссии, который является госдолжником и разыскивается УВД Могилевской области. Кроме того, установлено местонахождение утратившей связь с родственниками 25-летней женщины.

Работники Уголовного розыска УМВД России по городу Пскову 16 марта задержали гражданина, разыскиваемого ОП № 1 УМВД России по городу Великий Новгород за совершение преступления. В Великих Луках также был задержан мужчина, разыскиваемый ОМВД России по Волосовскому району Ленинградской области.