В Великих Луках обсудили усиление пожарной безопасности в весенне-летний период

13:04, 21 марта 2017, ПАИ

Усиление пожарной безопасности на территории Великих Лук в весенне-летний период обсудили участники заседания комиссии по ЧС и пожарной безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки Максим Степанов рассказал, что по сравнению с предыдущими годами весной 2016 года отмечалось снижение пожаров и загораний, однако необходимо продолжать работу, чтобы ситуация по-прежнему находилась под контролем. Он напомнил, что горение сухой растительности опасно не только возникновением пожаров в жилом секторе и на предприятиях, но и большой вероятностью возгорания лесов и торфяников.

Также М. Степанов сообщил о том, что в рамках проведения в Псковской области операции «Антипал» сотрудники ОНД и ПР по городу будут проводить профилактические рейды в частном жилом секторе с целью профилактики бесконтрольного сжигания сухой травы, а при осложнении обстановки планируется патрулирование территории города для пресечения палов сухой растительности и выявления лиц, допускающих сжигание сухой травы и мусора. Причем все эти мероприятия будут организованы не только в будни, но и в выходные, праздничные дни.

На заседании комиссии был разработан целый ряд мер, направленных на предупреждение возникновения очагов пожаров и возгораний. В частности, планируется провести своевременную уборку от горючих отходов, прошлогодней листвы и мусора территорий, прилегающих к жилым домам и предприятиям, выявить бесхозные строения, закрыть чердаки и сараи, чтобы исключить появление там лиц без определенного места жительства.

Руководителям предприятий и организаций нужно иметь необходимые средства пожаротушения и выполнить все предписания правил пожарной безопасности. Кодексом об административных правонарушениях за нарушение требований пожарной безопасности предусматривается ответственность для граждан в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей, юридических лиц - от 150 тыс. до 200 тыс. рублей.