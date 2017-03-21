В Пскове продается здание управляющей компании «Моглино» и Агентства инвестиционного развития области

11:09, 21 марта 2017, ПАИ

Здание 17/32 по улице Ленина в Пскове, в котором располагаются управляющая компания Особой экономической зоны «Моглино» и Государственное автономное учреждение «Агентство инвестиционного развития Псковской области», выставлено на продажу. Как сообщили Псковскому агентству информации представители собственника здания - компании «Ростелеком», объект коммерческой недвижимости площадью 759,4 м² продается за 35 миллионов рублей.

Отметим, дом № 17/32 по улице Ленина в Пскове известен как «Дом приюта призрения» или «Доходный дом Дервина». Точная дата его строительства неизвестна. Впервые угловое каменное здание встречается на плане генерального межевания Пскова 1781 года.

В XIX веке в нем размещался Приют общественного призрения (в дореволюционной России под таким названием фигурировали благотворительные заведения с характером богадельни, дававшие приют престарелым, убогим, а иногда и сиротам). В начале XX века здание было отремонтировано. В этот период оно известно как доходный дом И. Е. Дервина.